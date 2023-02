Stromausfall in Halle und im Saalekreis

Halle/Merseburg - In Halle und Teilen des Saalekreises ist es am Donnerstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen waren nach Angaben der Stadt unter anderem Teile Halle-Neustadts, Nietleben, Heide-Süd, das Weinberg-Viertel und westliche Bereiche der Innenstadt von 19.40 bis 21.00 Uhr, wie die Stadt und die Polizei am Donnerstagabend mitteilten. Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei hat im Zuge der Streifentätigkeit an einem Umspannwerk eine Person angetroffen. „Diese war psychisch auffällig und wurde einer medizinischen Behandlung zugeführt.“ Die Ursache des Stromausfalles und ob ein Zusammenhang mit dieser Person besteht, würden aktuell geprüft, teilte die Polizei mit.