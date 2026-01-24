Cottbus - In Cottbus ist es zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Wie die Stadt mitteilte, waren ab 12.03 Uhr zahlreiche Haushalte in den Stadtteilen Neu-Schmellwitz und Alt-Schmellwitz betroffen. Seit 14.35 Uhr seien alle Haushalte provisorisch wieder an das Stromnetz angeschlossen.

Eine stabile Stromversorgung könne derzeit nicht gewährleistet werden, hieß es weiter. Daher werde in der Turnhalle in der Gotthold-Schwela-Straße eine Notfallanlaufstelle eingerichtet. Diese stehe den Bürgerinnen und Bürgern ab 16.00 Uhr zur Verfügung. Dort können unter anderem Notrufe abgesetzt, Mobiltelefone geladen sowie Speisen aufgewärmt werden.

Ursache des Stromausfalls sind nach Angaben der Stadt technische Probleme bei den Stadtwerken im Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage.