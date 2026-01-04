Kein Licht, keine Heizung, keine Schule? Der Stromausfall im Berliner Südwesten dürfte in den nächsten Tagen auch den Betrieb von Schulen und Kitas lahmlegen.

Ohne Strom ist auch ein regulärer Betrieb an den Schulen im Berliner Südwesten nicht möglich. Einige von ihnen dürften mindestens am Montag zu bleiben.

Berlin - Aufgrund des Stromausfalls im Berliner Südwesten dürften sich für einige Schülerinnen und Schüler die Ferien verlängern. Eigentlich sollte der Unterricht nach den Weihnachtsferien am Montag wieder beginnen, einen normalen Schulalltag dürfte es aber in den meisten Einrichtungen in den nächsten Tagen nicht geben. Auch die Kitas sind betroffen.

Von einer allgemeinen Schulschließung wollte Zehlendorfs Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg nicht sprechen. „Aber wenn Sie die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu jemand anderem zu bringen, selbst noch zu verreisen oder die Tage woanders zu überbrücken, dann ist es nicht das Problem, dass die Kinder dann nicht zur Schule gehen“, sagte Schellenberg am Samstagabend in der RBB-„Abendschau“. Es werde mit Sicherheit keinen regulären Betrieb geben.

Der Deutschen Presse-Agentur lag zudem ein Schreiben einer Schule in Lichterfelde an die Eltern vor, laut dem die Einrichtung am Montag dicht bleibt. „Wenn Sie momentan mit Ihren Kindern im Warmen und im Hellen sind und dort auch noch bleiben wollen/können, tun Sie das bitte. Wir rechnen momentan damit, dass die Schule frühestens am Donnerstag wieder offen sein wird“, hieß es in der Mail von Samstag weiter.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Tim Richter sagte am Sonntag, der Bezirk sei bemüht, alternative Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu finden, deren Eltern selbst keine Betreuung ermöglichen könnten.