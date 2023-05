Walsrode - Brennende Strohballen haben in Walsrode (Landkreis Heidekreis) einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht. Unbekannte zündeten die auf einem Feld gelagerten Ballen am Donnerstagabend an, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Das Feuer sei auf weitere Strohballen übergegangen, so dass zwei Strohlager beschädigt worden seien. Auf Bildern war zu sehen, wie zahlreiche Ballen gleichzeitig brannten. Sie hatten den Angaben zufolge einen Verkaufswert von rund 50.000 Euro.

Verletzt worden sei bei dem Feuer niemand. Der Tathergang war am Freitag zunächst unklar, wie es weiter hieß.