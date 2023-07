Sömmerda - Bei einem Feuer auf einem Acker im Landkreis Sömmerda ist einer Schätzung zufolge ein Schaden von 50.000 Euro entstanden. Am Dienstagmittag fing beim Abernten eines Feldes in einer Presse ein Strohballen Feuer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach geriet anschließend die gesamte Presse, weitere Strohballen und 13 Hektar Feld in Brand. Mehrere Feuerwehren waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber wurde für Übersichtsaufnahmen von der Brandfläche angefordert.