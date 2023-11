Schwanewede - Ein Streufahrzeug ist in Schwanewede (Landkreis Osterholz) auf die Seite gekippt und der 20-jährige Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Streufahrzeugs hatte am Sonntagmorgen die Straßen gestreut und war mit einem geparkten Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin landete das Auto in einem Vorgarten und das Streufahrzeug kippte um.