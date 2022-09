Streit zwischen Jugendlichen: 17-Jähriger mit Axt verletzt

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ist ein 17-Jähriger mit einer Axt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei spitzte sich ein Streit zwischen einer vierköpfigen und einer siebenköpfigen Jugendgruppe am Sonntagabend auf einer Grünanlage in Berlin-Adlershof zu. Einer der Jugendlichen verletzte demnach einen 17-Jährigen aus der kleineren Gruppe mit einem Holzstock am Kopf. Daraufhin sollen zwei jugendliche Männer aus der Vierergruppe mit Tierabwehrspray und der Axt auf die andere Gruppe losgegangen sein. Dabei wurde ein 17-Jähriger am Arm schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche mit der Kopfverletzung wurde ambulant behandelt, konnte das Krankenhaus aber anschließend verlassen.

Die beiden mutmaßlichen Angreifer wurden wenig später an einer Bushaltestelle in der Nähe festgenommen. Wie genau es zu der Auseinandersetzung kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun.