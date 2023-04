Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf ist ein Streit zwischen zwei Bekannten eskaliert. Ein 35-jähriger Mann erlitt am Montagabend am Kummerower Ring erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann musste in einem Krankenhaus operiert werden, Lebensgefahr bestand zunächst nicht. Der zweite Mann, ein 63-Jähriger, wurde leicht an Arm und Kopf verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll deutlich alkoholisiert gewesen sein. Beide hatten vor dem Streit getrunken, wie es hieß.