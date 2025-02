Berlin - Nach einer Auseinandersetzung mit einem schwer verletzten Mann, der später starb, ist ein damaliger Jugendlicher in Berlin wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt worden. Der zum Tatzeitpunkt 16-Jährige soll den 42-jährigen Mann im Januar 2024 mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser mit dem Kopf auf den Bahnsteig stürzte und später seinen Verletzungen erlag.

Der Jugendliche war an dem Abend mit zwei weiteren Jugendlichen im U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz, als sie in Streit mit dem betrunkenen Mann gerieten. Dann soll es zu dem heftigen Schlag gekommen sein. Durch Schlag und Sturz erlitt der Mann eine schwere Kopfverletzung und eine

Hirnschädigung durch Sauerstoffmangel. Im Krankenhaus kam eine Lungenentzündung dazu, schließlich starb der Mann am 20. Januar 2024. Die Jugendlichen stellten sich noch am Tag der Tat der Polizei.