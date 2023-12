Hannover - Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist ein 31-Jähriger verletzt worden. Dabei soll eine Schusswaffe eine Rolle gespielt haben, wie die Polizei mitteilte. Spezialkräfte der Polizei nahmen am frühen Freitagmorgen einen Tatverdächtigen fest. Der 31-Jährige hatte aus dem Haus flüchten und die Polizei alarmieren können. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, weil es Hinweise auf den Gebrauch einer Schusswaffe gab. Die Hintergründe sind noch unklar. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.