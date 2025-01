Berlin - Bei einem Streit unter Heranwachsenden sind in Berlin-Neukölln zwei junge Männer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll es in der Silvesternacht gegen 4 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Grenzallee zu der Auseinandersetzung und einem Handgemenge gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dabei erlitt ein 20-Jähriger eine Stichverletzung am Oberkörper sowie Schnittverletzungen, ein 19-Jähriger eine Schnittverletzung an der Hand. Beide wurden zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.