Bremen - Bei einem Streit unter Jugendlichen um belegte Sitzplätze in einem Kino in Bremen sind vier Kinobesucher verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete, kam es am Freitagabend zu dem Streit, als mehrere Jugendliche gemeinsam das Kino im Stadtteil Gröpelingen besuchten. Als sie sich im Saal auf ihre Plätze setzen wollten, seien diese schon von anderen Jugendlichen belegt gewesen. Nach Polizeiangaben stritten und beleidigten sich die Jugendlichen zunächst und gingen dann in den Vorraum.

Daraufhin seien Freunde und Verwandte aus einem anderen Kinosaal hinzugekommen und hätten sich in den Streit eingemischt. Jugendliche der einen Partei sollen daraufhin ein Messer gezogen und die anderen Jugendlichen bedroht und auch Reizgas versprüht haben. Insgesamt seien 15 bis 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen.

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot zum Kino gekommen und habe Personalien festgestellt. Rettungssanitäter behandelten die vier Jugendlichen, die durch das Pfefferspray Atemwegsreizungen erlitten hatten. Als Angreifer gelten aus Sicht der Polizei drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie wurden mit zur Wache genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben.