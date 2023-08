Berlin - Sieben Menschen sind bei einer Schlägerei zwischen einem Vater und zwei Söhnen sowie Mitarbeitern eines Recyclinghofes in Berlin-Köpenick verletzt worden. Ein Mitarbeiter verwies den 40 Jahre alten Vater und seine beiden Söhne im Alter von 24 und 18 Jahren am Mittwochvormittag vom Gelände, da diese ihre tägliche Freimenge überschritten hatten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es kam zu einem Streit bei dem den Angaben nach zunächst die drei Männer den Mitarbeiter angriffen. In der Folge kam es zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Mitarbeitern des Recyclinghofs und den drei Männern. Ein Zeuge, der schlichten wollte, wurde zu Boden gebracht und getreten.

Als die Polizei an dem Recyclinghof eintraf, war die Schlägerei vorbei. Alle Beteiligten zogen sich Hämatome sowie Hautabschürfungen zu. Ein 54 Jahre alter Mitarbeiter wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt gegen die Familie und die Mitarbeiter. Zur Klärung mehrerer offener Vorführbefehle wurde der 24 Jahre alte Sohn auf eine Polizeiwache gebracht. Nach Zahlung der Geldstrafen kam er wieder frei, wie es hieß.