In der Ringbahn eskaliert ein Streit – ein junger Mann landet verletzt in der Klinik. Was ist bislang über den Angriff am Treptower Park bekannt?

Berlin - Ein Mann ist am S-Bahnhof Treptower Park durch einen Schnitt am Kinn verletzt worden. Laut Zeugenaussagen geriet der 18-Jährige am Donnerstagabend in einem Zug der Ringbahnlinie S42 mit einem anderen Mann in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. An der Station Treptower Park soll der 18-Jährige am Kinn verletzt worden sein. Der Täter entkam.

Laut Polizei wurde der 18-Jährige in eine Klinik gebracht, wo er versorgt wurde. Der Schnitt war demnach nicht tief. Die Behörde ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Anlass des Streits sei Gegenstand der Ermittlungen. Genauso werde noch geklärt, ob der Mann in der S-Bahn oder auf dem Bahnsteig attackiert wurde. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.