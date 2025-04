Ein Streit in einer Bar in Wittenberge eskaliert. Am Ende kommt ein 32-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wittenberge - Ein 32-Jähriger ist bei einer Schlägerei in Wittenberge lebensbedrohlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Freund von ihm wurde leicht verletzt, wie es hieß. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden waren demnach am frühen Sonntagmorgen in einer Bar mit zwei unbekannten Männern in Streit geraten. Dieser endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung vor der Kneipe, wie es hieß. Der Begleiter des 32-Jährigen versuchte laut Polizei, sich zwischen die Streitparteien zu stellen - und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die beiden unbekannten Männer flüchteten danach.