Streit in Kneipe: 35-Jähriger mit Messer in Rücken gestochen

Bremen - Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in Bremen ist ein 35-Jähriger durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Das Opfer sei zusammen mit einem Begleiter in einer Kneipe mit fünf oder sechs anderen Männern aneinandergeraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich stach einer der Männer zu und verletzte den 35-Jährigen am Rücken. Sein Begleiter wurde im Gesicht verletzt. Beide wurden am Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm zwei 20 und 25 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest.