Halle - Während eines Streits in einem Mehrfamilienhaus in Halle ist ein 52-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach der Auseinandersetzung am Samstagabend in einem Treppenaufgang sei der mutmaßlich 20 Jahre alte Täter geflohen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einsatzkräfte der Polizei fassten ihn demnach kurze Zeit später. Die Stichverletzungen des 51-Jährigen mussten den Angaben zufolge ambulant versorgt werden. Die Kriminalpolizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung.