Erfurt - Bei einem Familienstreit wurden am Donnerstagabend in Erfurt eine 18 und eine 49 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein 23 Jahre altes Familienmitglied die Frauen angegriffen habe. Die jüngere Frau hatte per App den Notruf gewählt und dabei aus Versehen angegeben, dass eine Schusswaffe involviert sei. Mehrere Streifenwagen rückten deshalb aus, hieß es am Freitag. Die Beamten ermitteln gegen den 23-Jährigen wegen Bedrohung und Körperverletzung.