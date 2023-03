Braunschweig - In einem Braunschweiger Fitnessstudio ist eine Auseinandersetzung mit etwa 15 Personen eskaliert. Einige Beteiligte sollen sich dabei am Mittwochabend auch mit Eisenketten und Messern bewaffnet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde in eine Notaufnahme gebracht, weitere Involvierte wurden leicht verletzt.

Auslöser soll nach dem Polizeibericht ein eskalierter Streit zwischen zwei Beteiligten gewesen sein. Zunächst konnten Einsatzkräfte die Lage beruhigen. Als Familienmitglieder eines Beteiligten aus Salzgitter am Sportstudio aufgetaucht seien, sei die Lage erneut eskaliert. Es kam wieder zu tumultartigen Szenen. Ein Bruder eines Beteiligten agierte den Beamten zufolge äußerst aggressiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Erst mit Streifenwagen aller Dienststellen des Stadtgebietes sei die Lage vor Ort beruhigt worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Zwei Personen seien zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden, alle weiteren Beteiligten hätten Platzverweise erhalten. Es gab Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.