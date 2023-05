Berlin - Eine Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Berlin-Tegel hat mit dem Schuss aus einer Gaspistole geendet. Nach Angaben der Berliner Polizei von Freitag gerieten zwei Jugendliche am Donnerstagabend mit einem 20-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Daraus habe sich ein Handgemenge ergeben, in dem einer der Jugendlichen dem 20-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben soll. Dieser habe daraufhin eine Pistole gezogen und dem 16-Jährigen damit ins Gesicht geschossen. Dann sei er geflüchtet.

Wenig später sei der Beschuldigte zurück zum Ort des Geschehens gekommen und von eingetroffenen Polizisten vorläufig festgenommen worden. Der 16-Jährige erlitt Reizungen an Augen und Haut und wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Waffe fand die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen liefen.