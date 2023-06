Berlin - Auf einem Spielplatz in Berlin-Neukölln haben zwei Männer die Eltern eines Kindes körperlich angegriffen. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 24 Jahre alte Begleiter eines 36 Jahre alten Vaters am Mittwochabend auf einen anderen Vater zugegangen und habe ihn angeschrien. Grund dafür war nach ersten Erkenntnissen das Verhalten seines spielenden Kindes. Der 24-Jährige habe daraufhin ein Fahrrad nach dem 42 Jahre alten Vater geworfen. Es verfehlte ihn demnach, traf jedoch die 41 Jahre alte Mutter am Kopf. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Anschließend sollen der 36-Jährige und sein Begleiter den 42-Jährigen geschlagen und getreten haben. Laut Polizei wollte ein Zeuge schlichten, wurde dann aber ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Die Beschuldigten flüchteten von dem Spielplatz. Polizisten nahmen den 24-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest. Wer der 36-Jährige ist, sei ebenfalls bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.