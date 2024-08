Zwei Männer streiten in der Eisenbahnstraße in Leipzig, als einer der beiden den Erkenntnissen zufolge ein Messer zückt. Es kommt zu einer Schnittverletzung. Vieles ist noch unklar.

Bei einer Auseinandersetzung in Leipzig hat ein Mann eine Schnittverletzung erlitten. (Symbolbild)

Leipzig - Ein Mann hat bei einer Auseinandersetzung auf der Eisenbahnstraße in Leipzig eine Schnittverletzung erlitten. Der 31-Jährige geriet am Abend mit einem 24-Jährigen in einen Streit, wie die Polizei mitteilte. Der Jüngere soll dabei ein Messer gezückt haben, das der Ältere demnach versuchte abzuwehren.

Wie genau es zu seiner Verletzung kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. So war zunächst auch unklar, ob der 24-Jährige den 31-Jährigen mit dem Messer attackierte oder nicht. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt und wurde wieder entlassen. Gegen ihn wird laut Polizei eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Die Eisenbahnstraße ist ein Kriminalitätsschwerpunkt in Leipzig. Dort war im November 2018 die erste und bisher einzige Waffenverbotszone Sachsens eingerichtet worden.