Göttingen - Bei einer Geburtstagsparty in Göttingen ist ein Streit eskaliert, in der Folge sind zwei Männer verletzt worden. Weil die Lage in dem Mehrparteienhaus zunächst unklar war, rückten am Mittag mehrere Streifenwagen zu dem Einsatzort aus. Laut Polizei soll ein 33-Jähriger einen 38-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand attackiert haben.

Der im Gesicht leicht verletzte Mann wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Angreifer erlitt Verletzungen an der Hand. Alle Personen, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden auf der Wache befragt. Ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe sind noch unklar.