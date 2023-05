Erfurt/Halle - Das Bahn-Unternehmen Abellio geht nach der kurzfristigen Absage des zu Wochenbeginn geplanten Warnstreiks bei der Deutschen Bahn von einem weitgehend regulären Regionalverkehr in Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. „Wir rechnen damit, dass wir normal fahren“, sagte ein Sprecher des Bahn-Konkurrenten am Sonntag auf Anfrage. Bislang herrsche allerdings noch Ungewissheit, ob die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an ihrem Streikaufruf für Abellio festhalte. Die EVG hatte betont, dass der Streikaufruf für einige Bahn-Unternehmen weiterhin gelte. Lediglich der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn war nach einem gerichtlichen Vergleich am Samstag abgesagt worden.

Die EVG verhandelt seit Ende Februar auch mit rund 50 Konkurrenten der Deutschen Bahn über neue Tarifverträge. Darunter ist auch Abellio, wie der Unternehmenssprecher sagte. Sollte der Streikaufruf hier weiter gelten, könne es zu Einschränkungen im Regionalverkehr kommen. „Allerdings nicht zu so weitreichenden wie bei einem Streik bei der DB Netz AG, der die Bahn-Infrastruktur trifft“, sagte er. Reisende sollten sich vor der geplanten Bahnfahrt über den Stand der Dinge informieren. Abellio ist für einen Großteil des Regionalverkehrs in Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig und nutzt dafür das Schienennetz der DB Netz AG.