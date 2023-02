Berlin - Beim Zusammenstoß eines Streifenwagens der Polizei mit einem gestohlenen Wohnmobil an der Autobahn A 114 sind der Fahrer des Wohnmobils sowie zwei Beamte verletzt worden. Die Polizisten wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde festgenommen.

Die Beamten wollten demnach das Wohnmobil am Freitagabend in Pankow kontrollieren, als der Fahrer plötzlich Gas gab. Der Besitzer des Wohnmobils hatte von der Wohnung aus beobachtet, wie das Fahrzeug gestohlen wurde und hatte die Beamten gerufen. Bei der Verfolgung kam es am Anschluss Bucher Straße zur Autobahn zu dem Zusammenstoß.