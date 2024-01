Dresden - Schnee und Eis sorgen für Streichungen im Flugverkehr in Sachsen. Das betrifft vor allem die Flugverbindungen zwischen Frankfurt am Main und den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden, wie der Flugplan der Mittelsächsischen Flughafen AG am Donnerstagmorgen zeigte. Der Frankfurter Flughafen annullierte am Donnerstag zahlreiche Flüge: Mehr als 300 von insgesamt etwa 1000 Flügen seien gestrichen worden, sagte eine Fraport-Sprecherin.