Halle/Leipzig - Mehr als 10.000 Erwerbstätige pendeln zwischen Halle und Leipzig. Damit sei die Pendlerachse die am meisten befahrene zwischen einer Stadt in Sachsen-Anhalt und einem Nachbarbundesland, teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Mittwoch in Halle mit. In beiden Richtungen seien etwa gleich viele Pendlerinnen und Pendler unterwegs, hieß es.

Innerhalb Sachsen-Anhalts verlaufe die stärkste Pendlerachse ebenfalls von Halle aus - nämlich nach Landsberg. So pendeln laut Mitteilung insgesamt 6237 Menschen zwischen der Saalestadt und der Stadt im Saalekreis. Einige Gemeinden des Landes kommen wegen des Pendelverkehrs auf eine deutlich größere Tagesbevölkerung im Vergleich zu der Wohnbevölkerung. Landesweit am größten ist dieser Unterschied in Meineweh im Burgenlandkreis, wo das Plus rund 182 Prozent beträgt.