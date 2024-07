Straßenkunst in vielfältiger Form begeistert alljährlich Anfang Juli das Publikum in Görlitz. Seit fast 30 Jahren gibt es das Spektakel, und längst hat es Ableger.

Straßenkünstler spielen in Görlitz

Theater in der Stadt

Theater mitten in der Stadt: Das bietet das Straßentheaterfestival in Görlitz ab Donnerstag. (Archivbild)

Görlitz (dpa/sn) – Beim 28. Internationalen Straßentheaterfestival „ViaThea“ in Görlitz werden ab diesem Donnerstag Straßen und Plätze wieder zur Bühne. Mit einem Kulturpicknick im Stadtpark wird das Spektakel wie in jedem Jahr eröffnet. Bis Samstag treten 30 Gruppen aus 11 Ländern an verschiedenen Orten der deutsch-polnischen Grenzstadt auf, teilte das Gerhart-Hauptmann-Theater als Veranstalter mit.

Einige der Künstler gastieren am Sonntag zusätzlich in Bad Muskau, um das Hermannsbad im Fürst-Pückler-Park zu bespielen. Andere Gruppen und Einzelakteure reisen nach Hoyerswerda weiter, wo ebenfalls am Sonntag das Braugassentheater unter freiem Himmel stattfindet.

Nach Theaterangaben sind an den drei Festivaltagen in Görlitz insgesamt mehr als 200 Vorstellungen geplant. Das Spektrum reicht von Tanz und Musik über Jonglierkunst und Feuerartistik bis hin zu Stelzentheater und Puppenspiel.