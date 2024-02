Die tollen Tage gehen in Thüringen weiter. Nach dem traditionsreichen Umzug unter anderem in Wasungen am Samstag ziehen die Narren am Sonntag auch durch viele Orte.

Erfurt - Tag zwei für das Straßenkarneval-Wochenende in Thüringen: Am Sonntag organisieren die Narren unter anderem in Erfurt (13.00 Uhr) einen Umzug. Nachdem der Umzug dort im vergangenen Jahr aus Kostengründen abgesagt worden war und zuvor pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, sollen nun Mitwirkende von 35 Vereinen den Fasching auf die Straßen der Landeshauptstadt bringen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte der Erfurter Umzug mehrere Zehntausend Zuschauer gelockt.

Karnevalsumzüge sind am Sonntag in Thüringen unter anderem auch in Großwechsungen (Landkreis Nordhausen), Heilbad Heiligenstadt, Weida (Landkreis Greiz) und Ilmenau geplant.