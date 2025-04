Halle/Saale - Ein 12 Jahre altes Kind ist in Halle (Saale) von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Stadtteil Neustadt im Bereich der Straße An der Magistrale. Das verletzte Kind wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein städtisches Klinikum gebracht. Es kam zu Einschränkungen im Verkehr und im öffentlichen Nahverkehr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.