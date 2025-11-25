Eine Straßenbahn erfasst am Morgen eine Fußgängerin in Hannover. Die 59-Jährige kommt mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Hannover - Eine 59 Jahre alte Fußgängerin ist in Hannovers Calenberger Neustadt von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau aus Hessisch Oldendorf wollte gegen 9.30 Uhr am Dienstag eine Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 43 Jahre alte Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt, wie es weiter in einer Mitteilung hieß.