Magdeburg - Auf überfrorenen Straßen hat es am Freitag in Magdeburg zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben. Seit Mitternacht wurden 22 Unfälle registriert, bei denen ein Zusammenhang zur Glätte bestätigt wurde, wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg am Freitagvormittag sagte. „Es waren im Wesentlichen nur Sachschäden.“ So hätten Autos nicht rechtzeitig bremsen können und es sei zu Auffahrunfällen gekommen. In Kurven seien sie gegen parkende Fahrzeuge gerutscht. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt waren die Straßen und Gehwege nach leichten Niederschlägen überfroren.

In Halle hingegen gab es nach Angaben eines Polizeisprechers nicht mehr Unfälle aus üblich. Insgesamt seien elf Unfälle gezählt worden. Dazu, ob Glätte ein Grund für die Unfälle war, konnte die Polizei keine Angaben machen. Es sei jedoch jeweils bei eher geringen Sachschäden geblieben. Glatt sei es vor allem auf Nebenstraßen, betonte der Polizeisprecher.