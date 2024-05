Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fährt am Zoologischen Garten vorbei.

Berlin - Wegen der Sperrung der Straße des 17. Juni unter anderem für die EM-Fanmeile wird die Buslinie 100 für rund zweieinhalb Monate eingestellt. Ab dem kommenden Montag bis zum 28. Juli fahren diese Busse nicht, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Die frei gewordenen Kapazitäten sollen auf die Linien 200 und 300 verteilt werden. Sie sollen dann tagsüber im 10-Minuten-Takt fahren.

In etwas mehr als fünf Wochen beginnt die Fußball-EM (14.6.-14.7.) in Deutschland. Am Brandenburger Tor wird es wieder eine Fanmeile geben. Die Straße des 17. Juni ist seit Montag für fast drei Monate gesperrt. Ab 13. Mai dürfen zusätzlich auch die John-Foster-Dulles-Allee, die Scheidemannstraße und die Dorotheenstraße nicht befahren werden.

Der Radverkehr wird an veranstaltungsfreien Tagen über die befestigten Wege im Tiergarten umgeleitet. An Veranstaltungstagen gibt es zwei Umleitungen über anliegende Straßen.