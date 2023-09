Tanna - Ein auf einen Autoanhänger geladener Strandkorb hat sich in Tanna (Saale-Orla-Kreis) während der Fahrt selbstständig gemacht und ist in ein entgegenkommendes Auto gefallen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte eine Windböe den Strandkorb erfasst, der abhob und auf die Gegenfahrbahn getragen wurde. Dort konnte ein 59 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ausweichen, sein Auto kollidierte frontal mit dem Strandkorb. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Nach Erkenntnissen der Polizei war der Korb auf dem Anhänger bei dem Unfall am Samstag nicht gesichert. Gegen den 47 Jahre alten Autofahrer, der dies versäumt hatte, läuft ein Bußgeldverfahren.