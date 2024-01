Potsdam - Bei der Polizei Brandenburg ist es am Montag zu Störungen der Internetseite gekommen. „Die Internetseite der Polizei Brandenburg wird über den heutigen Tag nur unregelmäßig zu erreichen sein. An einer Störungsbeseitigung wird gearbeitet“, schrieb die Polizei auf der Plattform X, vormals Twitter. Ein Grund seien vermutlich hohe Aufrufzahlen womöglich auch im Zusammenhang mit den Bauern-Protesten, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam nach ersten Erkenntnissen.

Die Polizei hatte zu den Bauern-Protesten auch über ihre Internetseite informiert. Verkehrwarnmeldungen werden aber auch via Plattform X verbreitet, wie es hieß.