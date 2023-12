Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Amtsberg - Fünf Personen sind bei einem Autounfall im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Am Dienstagnachmittag soll ein 61-Jähriger ein Stoppschild an einer Kreuzung missachtet haben, so die Polizei am Mittwochmorgen. Demnach stieß sein Auto mit einem vorbeifahrenden Wagen zusammen. Dabei wurden beide Fahrer und drei weitere Mitfahrer schwer verletzt.

Gegen den 61-Jährigen werde aufgrund des Unfalls im Ortsteil Weißbach wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.