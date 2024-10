Zeitz - Die in Zeitz (Burgenlandkreis) herausgerissenen und gestohlenen Stolpersteine sollen am 28. November neu verlegt werden. Erster Ort ist die Kramerstraße, wie die Stadt mitteilte. Dort sollen drei neue Steine an die jüdische Familie Mendelsohn erinnern. Im Anschluss daran sind Verlegungen an weiteren Orten geplant.

Im Oktober waren sämtliche zehn Stolpersteine in der Stadt herausgerissen und gestohlen wurden. Die goldfarbenen Steine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Nach Angaben des Künstlers und Initiators des Stolpersteine-Projekts, Gunter Demnig, sind weltweit bisher rund 112.000 Stolpersteine verlegt worden, etwa 900 seien gestohlen worden. Die Steine sollen so bald wie möglich ersetzt werden.