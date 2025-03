Stolpersteine sollen an das Schicksal von Menschen erinnern, die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Die Gedenksteine sind immer wieder Ziel von Angriffen - so auch in Weimar.

In Weimar wurden erneut Stolpersteine, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern, beschmiert. (Symbolbild)

Weimar - Nachdem Unbekannte Stolpersteine in Weimar mit grau-blauer Sprühfarbe verunstaltet haben, ermittelt die Polizei wegen politisch motivierter Sachbeschädigung. Betroffen seien neun Stolpersteine in der Innenstadt, sagte ein Polizeisprecher. Gemeldet worden seien die Schmierereien am Freitag.

Immer wieder werden in Weimar - und auch in anderen Städten - solche Erinnerungssteine sowie auch andere Tafeln und Gegenstände in Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten beschädigt. Im Februar waren in Weimar ebenfalls mehrere Steine mit grauer Farbe beschmutzt worden. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) hatte dazu gesagt, dass die Taten „abscheulich und feige“ seien und angekündigt, die Steine schnell wieder reinigen zu lassen.

Bei Weimar liegt das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald. Die Stadt sieht sich auch deshalb in besonderer historischer Verantwortung. 54 Stolpersteine gibt es dem gemeinnützigen Verein Lernort Weimar zufolge in der Stadt.

Bei den Steinen handelt es sich in der Regel um Messingplatten, die in den Boden vor ehemaligen Wohnhäusern oder Arbeitsorten von NS-Opfern eingelassen sind. Eingraviert in die Platten sind Namen, Lebensdaten und das Schicksal dieser Menschen unter dem Nazi-Regime.