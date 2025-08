Stolpersteine in Weimar beschädigt

Stolpersteine wie diese sind in Weimar beschädigt worden. (Archivbild)

Weimar - Unbekannte haben mehrere Stolpersteine in Weimar beschädigt. Ein Stein sei mit roter Farbe und einem spitzen Gegenstand massiv beschädigt, ein anderer zerstört worden, teilte die Stadt mit. „Diese Taten sind nicht nur feige, sondern Ausdruck einer verrohten, empathielosen Haltung“, sagte der Oberbürgermeister der Stadt, Peter Kleine (parteilos). Die Stadt übernehme die Kosten für die Reinigung, die Polizei sei informiert. Schon im März und im April waren Stolpersteine in der Stadt beschmiert worden.

Bei den Steinen handelt es sich in der Regel um Messingplatten, die in den Boden vor ehemaligen Wohnhäusern oder Arbeitsorten von NS-Opfern eingelassen sind. Eingraviert in die Platten sind Namen, Lebensdaten und das Schicksal dieser Menschen unter dem Nazi-Regime.