Stolpersteine in Dresden übersprüht - Staatsschutz ermittelt

Dresden - Unbekannte haben am Samstag in Dresden fünf Stolpersteine mit Lack übersprüht. Zudem wurde der Gehweg mit „SS-Runen“ beschmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Stolpersteine erinnern an die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur. Hinter der Idee der Stolpersteine steckt der Kölner Bildhauer Gunter Demnig. Er verlegt die 10 mal 10 Zentimeter großen Steine seit 1992 vor den Häusern von Opfern des Nationalsozialismus. Unter ihnen sind Juden, Menschen mit Behinderung, Sinti und Roma, Homosexuelle und politisch Andersdenkende.