Hannover - Vor dem Hintergrund des großen Warnstreiks war es auf den Straßen rund um Hannover im Berufsverkehr am Montagmorgen sehr voll. Laut Verkehrsmanagementzentrale stockte der Verkehr unter anderem auf der A37 und B3 zwischen Burgdorf und Hannover, auf der B6 zwischen Garbsen und Hannover, auf dem Messeschnellweg, dem Westschnellweg sowie dem Südschnellweg. In den anderen Landesteilen gab es der Zentrale zufolge hingegen am Morgen kaum Einschränkungen im Autoverkehr.