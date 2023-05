Stimmung in Wirtschaft hellt sich auf - Abwärtstrend im Bau

Leipzig - Die Stimmung in der sächsischen Wirtschaft ist laut Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern derzeit besser als zu Jahresbeginn. Der IHK-Geschäftsklimaindex stieg auf 111 Punkte. Im vorigen Herbst lag er noch bei 82 Punkten. Ein echter Aufschwung sei aber nach wie vor nicht in Sicht, teilten die Kammern am Dienstag mit.

Nach wie vor gebe es einen hohen Kostendruck, der die Erträge schmälere. Der größte geschäftliche Risikofaktor bleibe die Entwicklung der Energiepreise. Die Konjunkturumfrage aus dem April 2023 beruht auf den Angaben von 1623 Unternehmen.

Die Lageeinschätzungen verbesserten sich in fast allen Wirtschaftsbereichen - vom Gast- und Tourismusgewerbe über den Handel bis zur Dienstleistungsbranche. Die große Ausnahme bildet das Baugewerbe. Die Auftragseingänge dort seien deutlich zurückgegangen, die Geschäftserwartungen der Firmen verschlechterten sich dementsprechend, wie die Kammern mitteilten.