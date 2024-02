Rund 100.000 Objekte gehören zu den Sammlungen der Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Viele sind in den Depots verborgen. Jetzt sollen sie nach und nach online sichtbar werden.

Blick in den Hof des Lutherhauses in Wittenberg.

Wittenberg - Rund 60 herausragende Exponate aus den Sammlungen der Stiftung Luthergedenkstätten sind inzwischen online zu finden. Sie seien der Start in der digitalen Datenbank, mit der die Sammlungen online erfasst würden, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Vom exquisiten Cranachgemälde bis zur Badeente aus Gummi, vom Weltdokumentenerbe bis zum Rezept für Lutherkuchen - die Sammlungen umfassten eine Fülle unterschiedlicher Zeugnisse zu Luther, Melanchthon und der Reformation, hieß es. Bücher gehörten dazu, Grafiken und Gemälde, Handschrift und Münzen - und nicht alle der 100.000 Objekte könnten öffentlich zugänglich gemacht werden, viele lagerten in Depots. In den kommenden Jahren würden die Bestände deswegen nach und nach online veröffentlicht. So seien sie einem breiten Publikum zugänglich und könnten auch zu Forschungszwecken genutzt werden.