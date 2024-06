Bei den Stichwahlen um Landratsämter am Sonntag in Thüringen haben eine Reihe von AfD-Kandidaten Chancen. Bundespolitiker werben für einen Zusammenhalt der anderen Parteien.

„Stichwahl am 9. Juni“ steht auf einem Wahlplakat in Erfurt.

Berlin/Erfurt - Vor den Stichwahlen um Landratsämter in Thüringen werben Spitzenpolitiker von Linken, Grünen und CDU einem Zeitungsbericht zufolge für eine parteiübergreifende Unterstützung gegen die AfD-Kandidaten. „Eine wehrhafte Demokratie ermöglicht es, Verfassungsfeinde gemeinsam parteiübergreifend zurückzuweisen“, sagte Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). „Dort, wo bei der anstehenden Stichwahl in Thüringen ein Demokrat gegen einen Verfassungsfeind antritt, empfehle ich den demokratischen Parteien sich gegenseitig beizustehen.“

Bei den Stichwahlen am Sonntag treten in neun Kreisen AfD-Bewerber an - gegen Kandidatinnen und Kandidaten von CDU und SPD und eine Parteilose. Im Kreis Hildburghausen kam auch ein bekannter Neonazi in die Stichwahl.

Es bestehe Einigkeit darüber, die Kräfte zu unterstützen, die einen Sieg der AfD am ehesten verhindern könnten, sagte der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan den Funke-Zeitungen. „Wir leben in einer Zeit, in der Demokraten gemeinsam alles tun müssen, um zu verhindern, dass Faschisten an die Schalthebel der Macht gelangen, um unsere Demokratie Stück für Stück zu demontieren.“

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt sprach sich ebenfalls für eine parteiübergreifende Unterstützung gegen die AfD-Kandidaten aus: „Dort wo die CDU nicht in der Stichwahl ist, unterstützt die CDU die Kandidaten von SPD, FDP oder Freien Wählergemeinschaften.“ CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn erklärte, dass die CDU auch umgekehrt erwarte, dass ihre Kandidaten von den Mitbewerbern in den Stichwahlen gegen AfD-Kandidaten unterstützt würden. „Die demokratische Mitte muss in solchen Fällen zusammenstehen, über Parteigrenzen hinweg.“