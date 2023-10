Lübben - Bei der Landratswahl in Dahme-Spreewald entscheidet eine Stichwahl im November über den künftigen Landrat. AfD-Kandidat Steffen Kotré holte zwar im ersten Wahlgang dem vorläufigen Ergebnis zufolge mit 35,3 Prozent die meisten Stimmen, erreichte aber nicht die absolute Mehrheit. Der parteilose Einzelbewerber Sven Herzberger landete mit 34,8 Prozent der Stimmen knapp dahinter, wie die Wahlleitung am Sonntagabend mitteilte. Damit treten beide Bewerber am 12. November in einer weiteren Runde gegeneinander an.

Für die SPD-Kandidatin und Vize-Landrätin Susanne Rieckhof stimmten 29,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,8 Prozent und damit deutlich höher als bei der letzten Landratswahl 2015. Damals hatten 36,8 Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis abgestimmt.

Gewonnen hat, wer die absolute Mehrheit holt und die Stimmen von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten auf sich vereinen kann. Da dies nicht erreicht wurde, kommt es zur Stichwahl. Die Amtszeit des neuen Landrats beginnt am 1. März 2024. Landrat Stephan Loge (SPD) geht nach fast 16 Jahren in den Ruhestand.