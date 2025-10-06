Berlin - Beim Kürbisfest in Schöneberg hat ein 43-Jähriger einen 34-Jährigen mit einem Messer am Unterarm verletzt. Nach Angaben der Polizei geschah dies am Sonntagnachmittag um etwa 15.45 Uhr. Demnach sollen sich zunächst ein 33-Jähriger und ein 43-Jähriger gestritten haben. Als der Streit eskalierte, zückte der Ältere ein Messer, hieß es weiter. Der Schwager des Jüngeren habe die Situation schlichten wollen, sei aber dabei von dem 43-Jährigen verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Flucht konnte der Tatverdächtige von Einsatzkräften gestoppt werden, teilte die Polizei mit. Er sei inzwischen wieder entlassen und ein Fachkommissariat habe die Ermittlungen übernommen.