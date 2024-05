Erfurt - Die Steuereinnahmen für die Thüringer Landeskasse fallen in diesem und dem kommenden Jahr geringer aus als erwartet. Nach der Mai-Steuerschätzung belaufen sich die Mindereinnahmen in diesem Jahr auf 112 Millionen Euro, wie aus den Daten hervorgeht, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag dem Kabinett in Erfurt vorlegte. Aus Regierungskreisen hieß es, nach der Prognose werden die Mindereinnahmen im kommenden Jahr bei etwa 90 Millionen Euro liegen. Die Mai-Steuerschätzung hatte für Bund, Länder und Kommunen vor allem wegen der immer noch schwachen Konjunktur Mindereinnahmen in Aussicht gestellt.

Der vom Landtag beschlossene Landeshaushalt in diesem Jahr sieht ohnehin ein Defizit (globale Minderausgabe) von 156 Millionen Euro vor, das im Jahresverlauf durch Einsparungen ausgeglichen werden muss. Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung dürfte sich der Spardruck erhöhen.

Taubert will nach der Kabinettssitzung die Ergebnisse der Steuerschätzung und die Konsequenzen daraus öffentlich vorstellen. In den vergangenen Jahren hatte Thüringen stets einen Teil seiner geplanten Ausgaben nicht umgesetzt - letztlich blieb Geld in der Kasse und füllte die Rücklage wieder auf.