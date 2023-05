Erfurt - Thüringen kann nach der Mai-Steuerschätzung in diesem Jahr mit Mehreinnahmen von 98 Millionen Euro rechnen. Im kommenden Jahr fließen 70 Millionen Euro mehr in die Landeskasse als bisher angenommen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt. Sie sprach von recht kleinen Veränderungen im Vergleich zu den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung. „Die Steuerschätzung hat uns die Sorgen für die Aufstellung des Haushalts 2024 nicht genommen.“

Ein Großteil des Geldes, das die Steuerschätzung als Mehreinnahmen ausweist, ist in diesem Jahr zudem bereits zweckgebunden - unter anderem für eine bessere Betreuung in den Kindergärten oder für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, für die Thüringen 24,1 Millionen Euro zusätzlich durch Umverteilung aus der Bundeskasse erhält.