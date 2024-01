Magdeburg - Sternsinger der Kathedralpfarrei St. Sebastian Magdeburg haben der Staatskanzlei am Dienstag ihren Segen gebracht. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) empfing die Kinder an seinem Sitz in der Landeshauptstadt. Eine Sternsingerin schrieb einen Segensspruch auf die Holztür der Staatskanzlei.

Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Jedes Jahr bringen Sternsinger im neuen Jahr den Segen Gottes in Familien, Unternehmen und Institutionen, dabei singen sie und sammeln Spenden für Kinder in Not. Mit dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ wird der Umweltschutz in den Mittelpunkt gerückt.