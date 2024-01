Erfurt - Sternsinger des Bistums Erfurt haben der Thüringer Regierung und dem Landtag ihren Segen gebracht. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) empfing am Dienstag in Erfurt 120 Sternsinger aus den Pfarreien Leinefelde, Worbis, Mühlhausen, Sömmerda und Lengenfeld unterm Stein sowie aus dem Ökumenischen Hainich Klinikum. Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Jedes Jahr bringen Sternsinger im neuen Jahr den Segen Gottes in Familien, Unternehmen und Institutionen, dabei singen sie und sammeln Spenden für Kinder in Not. Das diesjährige Dreikönigssingen rückt unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“ den Umweltschutz in den Mittelpunkt.

„Die Sternsinger tragen mit ihrer Aktion dazu bei, dass Gleichaltrige auf der ganzen Welt zu ihrem Recht auf saubere Luft, sauberes Wasser und eine saubere Umgebung kommen. Dafür gilt ihnen mein großer Dank“, erklärte Landtagspräsidentin Birgit Pommer vorab.

Träger der Sternsinger-Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das katholische Kindermissionswerk. Im Vorjahr kamen bei der Aktion im Bistum Erfurt nach eigenen Angaben mehr als 366.000 Euro an Spenden zusammen.